La Federación apuesta a expandir la pelota a paleta y sumar jugadores de toda la provincia

La Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires inició una nueva etapa de trabajo con el objetivo de ampliar la base de jugadores, fortalecer las competencias y recuperar el protagonismo de las canchas abiertas que existen en distintos puntos del territorio bonaerense.

El nuevo presidente de la entidad, el bahiense Mario Bertazzo, que asumió recientemente por un mandato de dos años y que ya había tenido participación en la misma en años anteriores, explicó que uno de los principales desafíos será integrar a los pelotaris que practican en pueblos del interior, pero que hoy no cuentan con un circuito de competencia organizado.

“En cada pueblito de la provincia hay un frontón, hay una cancha abierta y muchos jugadores están pidiendo su espacio. La idea es darles competencia y que puedan mostrarse”, señaló Bertazzo.

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La propuesta apunta a organizar torneos junto a clubes afiliados y sumar a otros que todavía no forman parte de la estructura federativa. En el norte de la provincia, por ejemplo, existen numerosas localidades donde la disciplina tiene una fuerte tradición.

“En lugares como Salto, San Pedro, Ramallo, Mercedes o Maipú hay mucha actividad. Hay buenos jugadores que hoy no son vistos porque no tienen torneos. Se está desperdiciando ese capital de jugadores y queremos recuperarlo”, explicó.

La iniciativa también permitirá ampliar el proceso de detección de talentos con vistas a las selecciones bonaerenses, especialmente en un año con competencias importantes en el calendario nacional.

El desarrollo de las canchas abiertas aparece como una de las claves para el crecimiento de la disciplina. En muchos pueblos funcionan frontones que reúnen a jugadores de distintas edades, aunque sin un circuito competitivo regular.

En Bahía, por ejemplo, uno de los casos destacados es la cancha de Nuevos Horizontes.

“La cancha de Horizontes quedó espectacular. El pelotari de Bahía se puso a trabajar, pintaron, pusieron luces y la dejaron en muy buenas condiciones. Eso demuestra las ganas que hay de jugar”, destacó

Además del impulso a las canchas abiertas, la Federación continuará apoyando el tradicional campeonato de trinquete, considerado uno de los más competitivos del mundo dentro de la especialidad.

“El torneo de trinquete es el mejor del mundo. Está muy bien organizado y este año va a tener un nivel tremendo”, afirmó.

El certamen mantiene su formato anual dividido en Apertura y Clausura. Los campeones de cada tramo se enfrentarán luego en la final del año.

El calendario contempla ocho fechas, con una jornada por mes y sedes rotativas entre los clubes participantes. Dentro de ese esquema, Bahía Blanca volverá a tener protagonismo en el cierre de año.

“La última fecha del Clausura se va a jugar en Bahía. Ojalá podamos llegar con chances y definir el campeonato en casa”, comentó Bertazzo.

En la foto, Fernando Amondarain, presidente saliente de la FPPBA; Pablo Lombardi, presidente de la Confederación Argentina de Pelota a Paleta y Mario Bertazzo, presidente electo de la FPPBA.

Trabajo conjunto en Bahía

El dirigente del club Almafuerte también valoró el clima de colaboración que existe entre las instituciones de la ciudad, donde los jugadores suelen compartir entrenamientos y competencias sin importar el club de pertenencia

“En Bahía tenemos muy buena relación entre todos los clubes. Los jugadores recorren las tres canchas, nos juntamos, comemos juntos y tiramos todos para el mismo lado; por el bien de la paleta”, señaló.

Seguimiento técnico y formación

Otro de los ejes de trabajo será el seguimiento deportivo de los jugadores. Para eso la Federación cuenta con un director técnico encargado de recorrer clubes y observar pelotaris en distintos puntos de la provincia.

Ese rol lo cumple el entrenador bahiense Martín Azcoitía.

“Para mí Martín es el mejor técnico de goma del país. Está recorriendo canchas, mirando jugadores y planificando todo el año de trabajo”, destacó.

La idea es que ese trabajo permita detectar talentos y fortalecer los planteles que representan a la provincia en torneos nacionales.

Crecimiento de la pelota femenina

La rama femenina también forma parte de los objetivos de desarrollo. En los últimos años el número de jugadoras ha ido en aumento y Bahía Blanca es uno de los lugares donde la disciplina comenzó a consolidarse.

“La paleta femenina está creciendo. Tenemos chicas que están jugando muy bien y que vienen progresando mucho”, explicó. Entre ellas se encuentra la bahiense Sol Gherbi, quien fue convocada a entrenar con la selección argentina.

“Sol fue llamada para entrenar con la Selección en el Cenard. Es un orgullo para Bahía y demuestra que el trabajo que se viene haciendo está dando resultados”, remarcó.

También destacó la participación de la joven Camila De La Cruz, oriunda de Mayor Buratovich, quien compite en el ámbito local y continúa desarrollando su carrera deportiva.

Un calendario con grandes desafíos

El calendario de 2026 estará marcado por varios eventos importantes para la pelota argentina. Uno de los primeros será el Campeonato Argentino de Damas, que se disputará durante el fin de semana largo de Semana Santa en Puerto Madryn.

Más adelante llegará el Argentino de trinquete y, hacia fin de año, el país será sede de uno de los torneos más importantes de la disciplina. Se trata del Mundial Absoluto que se jugará en Venado Tuerto.

“Tener un Mundial Absoluto en la Argentina es algo histórico. Todos los pelotaris del país tenemos que acompañar y apoyar ese evento”, concluyó.

Con estas iniciativas, la Federación busca fortalecer la estructura de la pelota a paleta en la provincia y generar nuevas oportunidades para jugadores de todas las edades, utilizando los históricos trinquetes de los clubes hasta los frontones de los pequeños pueblos bonaerenses.