Los Pumas concentrarán en Londres a la espera de los amistosos

Simón Benítez Cruz, una de las nuevas apariciones en Los Pumas, fue convocado a Londres. Foto: prensa UAR.

El seleccionado argentino de rugby se reunirá en Londres entre el lunes y el miércoles próximo, en una concentración que servirá para preparar la ventana de noviembre.

Para este "camp" fueron convocados 34 jugadores, mientras que la lista para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.

No fue incluido el bahiense Joaquín Moro, quien se desempeña en Leicester Tigers de Inglaterra.

Esta concentración es de cara a los tres amistosos con los que Los Pumas van a cerrar el año internacional: ante Gales (domingo 9 de noviembre a las 12.10 en Cardiff), contra Escocia (domingo 16 de noviembre desde las 12:10 en Edimburgo) y frente a Inglaterra (domingo 23 de noviembre desde las 13:10 en Londres).

De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno en su primera convocatoria del año. El experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 caps con el seleccionado, no juega desde noviembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en Údine.

Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el camp de marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.

No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

A continuación, los convocados para la concentración de tres días en Londres:

Forwards

ALEMANNO, Matías

CORIA MARCHETTI, Francisco

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Benjamín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

MATERA, Pablo

MOLINA, Franco

MONTOYA, Julián

OVIEDO, Joaquín

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

RUIZ, Ignacio

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

BENÍTEZ CRUZ, Simón

BERTRANOU, Gonzalo

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

DELGUY, Bautista

ELIZALDE, Benjamín

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

ROGER, Nicolás