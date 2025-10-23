Los Pumas concentrarán en Londres a la espera de los amistosos
Desde el lunes venidero.
El seleccionado argentino de rugby se reunirá en Londres entre el lunes y el miércoles próximo, en una concentración que servirá para preparar la ventana de noviembre.
Para este "camp" fueron convocados 34 jugadores, mientras que la lista para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.
No fue incluido el bahiense Joaquín Moro, quien se desempeña en Leicester Tigers de Inglaterra.
Esta concentración es de cara a los tres amistosos con los que Los Pumas van a cerrar el año internacional: ante Gales (domingo 9 de noviembre a las 12.10 en Cardiff), contra Escocia (domingo 16 de noviembre desde las 12:10 en Edimburgo) y frente a Inglaterra (domingo 23 de noviembre desde las 13:10 en Londres).
De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno en su primera convocatoria del año. El experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 caps con el seleccionado, no juega desde noviembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en Údine.
Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el camp de marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.
No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
A continuación, los convocados para la concentración de tres días en Londres:
Forwards
ALEMANNO, Matías
CORIA MARCHETTI, Francisco
DELGADO, Pedro
ELÍAS, Efraín
GALLO, Thomas
GONZÁLEZ, Juan Martín
GRONDONA, Benjamín
GRONDONA, Santiago
KREMER, Marcos
MATERA, Pablo
MOLINA, Franco
MONTOYA, Julián
OVIEDO, Joaquín
PETTI, Guido
RAPETTI, Tomás
RUBIOLO, Pedro
RUIZ, Ignacio
VIVAS, Mayco
WENGER, Boris
Backs
BENÍTEZ CRUZ, Simón
BERTRANOU, Gonzalo
CARRERAS, Mateo
CARRERAS, Santiago
CHOCOBARES, Santiago
CINTI, Lucio
DELGUY, Bautista
ELIZALDE, Benjamín
ISGRÓ, Rodrigo
MALLÍA, Juan Cruz
MENDY, Ignacio
MOYANO, Agustín
PICCARDO, Justo
PRISCIANTELLI, Gerónimo
ROGER, Nicolás