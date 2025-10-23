Liga de Quito dejó a Palmeiras contra las cuerdas, ante la mirada de Racing y Flamengo

La altura no era solamente geográfica, también fue futbolística. Liga de Quito, 17 años después de alcanzar la primera Copa Libertadores, dio otro paso gigante y repleto de ilusión: victoria en casa 3-0 sobre Palmeiras por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025.

En una llave bravísima, Liga sabía que tenía que dar un primer golpe certero. Empujado por su gente en un marco sensacional y un ring que lo tuvo invicto en toda la competencia, el elenco ecuatoriano le hizo honor a su mote y no se achicó frente al poderío económico del cuadro brasileño.

De entrada lo acorraló en una esquina y con Gabriel Villamil (figura y autor de un doblete) y Lisando Alzugaray como goleadores, le propinó una combinación de manos difícil de digerir para Abel Ferreira y compañía.

Los cañonazos de Leonel Quiñónez, la inteligencia de Jeison Medina, la velocidad de Bryan Ramírez y la firmeza de Alexander Domínguez. Todos aportaron su parte y si el Verdao tenía una toalla en sus manos, la tiraba para frenar el combate de un primer tiempo soñado en el cuadro ecuatoriano. Todos a la altura.

Ya en el complemento, la intensidad de Liga mermó pero no así la concentración. Atrás resolvió los pequeños sobresaltos que generó un apagado Vitor Roque y en el mediocampo el local intentó mover el balón de un lado al otro. El objetivo, claro: desgastar al rival tanto física como mentalmente.

Tanto Alzugaray como Medina tuvieron que abandonar el terreno de juego en camilla y el resto de sus compañeros defendieron a capa y espada una ventaja que promete ser clave, pero no determinante.

Es que con un adversario como el Palmeiras (quinta semifinal de Libertadores en las últimas seis ediciones) nunca se trata de un nocaut.

Una semana será la eterna espera (el 30/10 en territorio paulista) y no hay quien apague la llama que encendió Liga en el Rodrigo Paz Delgado.

Lima está ahí, a la vuelta de la esquina, y el equipo de Tiago Nunes -sin Bryan Ramírez por expulsión- deberá sellar el boleto en Brasil, en un ring completamente diferente y con un rival que buscará vengarse.