Fútbol.

Con un polémico penal, Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y jugará la final de la Copa Argentina

El Bicho se impuso 2-1 en Rosario con goles de López Muñoz y Molina y espera por el vencedor de River-Independiente Rivadavia, que juegan este viernes.

 Argentinos Juniors reaccionó a tiempo y con un discutido penal se lo dio vuelta a Belgrano para imponerse 2-1 en el Gigante de Arroyito y clasificarse a la final de la Copa Argentina.

En un primer tiempo parejo, con algo más de juego por parte de Argentinos, Belgrano se puso en ventaja a falta de 10 minutos para el cierre con un remate de Zelarayán desde afuera del área que se desvió en el camino y descolocó a Chiquito Romero.

 

Los de la Paternal respondieron también con su número 10. Lescano se hizo cargo de un tiro libre a pocos metros de la medialuna del área grande y estrelló su remate en la unión entre el travesaño y el palo derecho del arco defendido por Cardozo.

El equipo de Nicolás Diez se adueñó de la pelota en el comienzo del complemento y a los 59 minutos alcanzó la igualdad a través de López Muñoz. Porcel jugó la pared con Fattori, tocó al medio y el sobrino nieto de Diego Armando Maradona la empujó con la rodilla para el 1-1.

 

A los 77 minutos Heredia tomó a Lescano durante un córner, el volante de Argentinos se dejó caer en el área y Falcón Pérez sancionó un discutido penal.

 

Molina se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y no perdonó: 2-1 arriba el Bicho y pasaje a la gran final.

 

El "Bicho" aguarda en el encuentro definitorio por el ganador de River-Independiente Rivadavia, partido que se disputará este viernes a las 22.10 en Córdoba.

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

