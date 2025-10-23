Franco Colapinto anunció el lanzamiento de dos libros sobre su historia

Franco Colapinto está a horas de asumir un nuevo desafío a bordo de su Alpine en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México cuya actividad comenzará este viernes con las pruebas libres, continuará el sábado con más ensayos y la clasificación y se coronará el domingo con la acción principal.

Sin embargo, se tomó un momento para anunciar la aparición dos libros oficiales, donde se aglutinan todas las pequeñas historias que conforman el fenómeno que lo catapultó a la fama con apenas 22 años, aunque con mucho sacrificio desde que se mudó a Europa con apenas 14 y vivir solo en un taller mecánico para perseguir su sueño máximo.

Publicados por Penguin Random House, "Soy Franco. La Carrera empieza con un sueño", cuesta $22.999 y es la versión para adolescentes y adultos.

Por su parte, "Nací para correr. Mi carrera hacia la Fórmula 1" está dedicado al público infantil y tiene un precio de $19.999. La preventa ya se realiza a través del máximo sponsor del pilarense, Mercado Libre, y estará disponible en todas las librerías desde el 1 de noviembre.