El Sub 19 de Bahía cerró el grupo ante Buenos Aires y mañana jugará por permanecer en la elite

El seleccionado Sub 19 femenino de la Asociación Bahiense de Hockey culminó hoy la fase de grupos del Campeonato Argentino, que se disputa en Mendoza bajo la fiscalización de la Confederación y reúne a los mejores combinados del país.

Esta tarde Bahía cayó ante Buenos Aires, por 4 a 1, en el encuentro disputado en el estadio Islas Malvinas correspondiente a la tercera fecha de la Zona A.

El gol del Naranja lo anotó Abril Acuña de penal, quien marcó el 1 a 1 parcial a los 8 minutos.

De esta manera, el combinado de nuestro medio cerró la el grupo tercero con un punto, ya que ayer había caído ante el local Mendoza (4 a 2) y empatado frente a Uruguay (4 a 4).

Con estos resultados, Bahía deberá jugar mañana por las semifinales por el quinto puesto (ante el 4º del Grupo B) que, principalmente, pondrá en juego su permanencia en la elite nacional.

Si el Naranja gana avanzará a la final por el quinto lugar y si pierde, disputará el Campeonato Argentino B en 2026.

A la espera de la definición de la otra zona para conocer su rival, Bahía jugará mañana desde las 12.40.

*La delegación de Bahía en Mendoza

-Jugadoras: Delfina Pascualini, Malena Sosa, Pilar Aimaretti, Morena Cervatto, Abril Acuña, Florencia Carrascosa, Delfina Montesi, Josefina Sauer, Valentina Tapia, Delfina Esandi, Milena Presti, Sofía Presti, Julieta Alende, Morena Andrade, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Mía Torres, Victoria Walter, Bianca Sardi y Manuela Zabala.

-Entrenador: Hernán Hancen.

-Ayudante: Bautista Ríos.

-Preparador físico: Facundo Díaz.

-Video asistente: Ignacio Araujo.

-Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

-Prensa: Mayra Gómez.