El Sub 19 de Bahía cerró ayer con un empate y hoy completa el grupo en el Campeonato Argentino

El seleccionado Sub 19 de la Asociación Bahiense de Hockey cierra hoy la fase de grupos del Campeonato Argentino, el mejor certamen del país, que se disputa hasta el sábado en Mendoza bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey.

En el cierre del día, ayer Bahía empató 4 a 4 ante la Federación Uruguaya, en el segundo partido de la jornada.

Los goles del Naranja los anotaron Lucía Alejo (al minuto), Victoria Walter (30m.), Morena Cervatto (41m.) y Abril Acuña (56m.).

Ayer, además, el combinado juvenil cayó ante el local por 4 a 2, con tantos de Mía Torres y Manuela Zabala.

Hoy, en tanto, el equipo dirigido por Hernán Hancen definirá su suerte en el grupo cuando se mida ante Buenos Aires, invicto con puntaje ideal.

El partido se jugará desde las 15.10 en el estadio Islas Malvinas.

Tras el primer día de acción, Buenos Aires lidera la Zona con 6 puntos, seguido por Mendoza con 3 y Uruguay y Bahía con 1.

Luego de los encuentros de hoy, el viernes se jugarán los cruces por el título y la permanencia.

Los dos mejores de cada uno jugarán las semifinales por el primer puesto, que se definirá el sábado a las 16.30.

Mientras que los otros cuatro equipos se cruzarán por mantener la categoría, en la llave conducente a la final por el quinto puesto. Los dos ganadores se mantendrán en la elite y los dos que pierdan jugará el Campeonato Argentino "B" en 2026.

*La delegación de Bahía en Mendoza

-Jugadoras: Delfina Pascualini, Malena Sosa, Pilar Aimaretti, Morena Cervatto, Abril Acuña, Florencia Carrascosa, Delfina Montesi, Josefina Sauer, Valentina Tapia, Delfina Esandi, Milena Presti, Sofía Presti, Julieta Alende, Morena Andrade, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Mía Torres, Victoria Walter, Bianca Sardi y Manuela Zabala.

-Entrenador: Hernán Hancen.

-Ayudante: Bautista Ríos.

-Preparador físico: Facundo Díaz.

-Video asistente: Ignacio Araujo.

-Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

-Prensa: Mayra Gómez.