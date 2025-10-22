El Sub 19 de Bahía cayó ante Mendoza en el debut del Campeonato Argentino

El seleccionado Sub 19 femenino de la Asociación Bahiense de Hockey debutó hoy en el Campeonato Argentino que se disputa en Mendoza hasta el próximo sábado bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En su estreno en el mejor torneo del país, el combinado nacional cayó ante el local por 4 a 2, en el partido disputado en el estadio Godoy Cruz y correspondiente a la primera fecha de la Zona A.

Los goles de Bahía los anotaron Mía Torres y Manuela Zabala, a los 11 y 56 minutos respectivamente.

Más tarde se medirá ante la Federación Uruguaya, que hoy cayó ante su par de Buenos Aires por 4 a 0.

El duelo ante las charrúas se jugará a las 20.10 en el estadio Islas Malvinas.

Mientras que mañana jueves el combinado de la ABH cerrará la fase de grupos ante el equipo del Metropolitano, otra vez en el Islas Malvinas pero desde las 15.10.

La otra zona estará compuesta por Litoral, Córdoba, Tandil y Mar del Plata.

Tras la fase de grupos, los dos mejores de cada uno jugarán las semifinales por el título, que se definirá el sábado a las 16.30.

Mientras que los otros cuatro equipos se cruzarán por mantener la categoría, en la llave conducente a la final por el quinto puesto. Los dos ganadores se mantendrán en la elite y los dos que pierdan jugará el Campeonato Argentino "B" en 2026.

*La delegación de Bahía en Mendoza

-Jugadoras: Delfina Pascualini, Malena Sosa, Pilar Aimaretti, Morena Cervatto, Abril Acuña, Florencia Carrascosa, Delfina Montesi, Josefina Sauer, Valentina Tapia, Delfina Esandi, Milena Presti, Sofía Presti, Julieta Alende, Morena Andrade, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Mía Torres, Victoria Walter, Bianca Sardi y Manuela Zabala.

-Entrenador: Hernán Hancen.

-Ayudante: Bautista Ríos.

-Preparador físico: Facundo Díaz.

-Video asistente: Ignacio Araujo.

-Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

-Prensa: Mayra Gómez.