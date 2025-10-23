Argentina cerró invicta la fase de grupos en el Sudamericano U17 Femenino

Argentina derrotó a Bolivia, por 83 a 41, en el cierre de la fase de grupos del Sudamericano Femenino U17 que se disputa en Asunción.

La albiceleste ya se había asegurado el primer puesto, tras derrotas sucesivamente a Uruguay, Brasil y Ecuador.

De esta manera cruzará el sábado, en semifinales, ante el segundo del grupo B.

En Argentina jugaron las bahienses Isabella Roldán (15m56, sumando 11 unidades, con 1-4 en t3, 4-8 en t2 y 8 rebotes) y Delfina Álves da Florencia (11m50, con 5 puntos, incluidos 1-1 en triples y 1-4 en dobles, más 2 rebotes y una asistencia).

Mirá el video del partido: