Las primeras palabras de Messi tras su renovación con Inter Miami: "Desde que llegué soy muy feliz"

Lionel Messi, futbolista de Inter Miami, dio sus primeras declaraciones al sitio oficial del club luego de que se conociera la noticia de que renovó contrato hasta 2028, con posibilidad de extensión de uno más.

El 10 se mostró "contento" de seguir vinculado a un lugar en el que, según sus palabras, es muy feliz.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo el crack argentino.

Messi también habló de la posibilidad de estrenar el flamante estadio de Inter, que se inaugurará en 2026, y donde él se mostró firmando el contrato con la entidad.

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, aseguró.

"Será algo especial jugar en un estadio tan espectacular", dijo el 10, que mañana será titular en el inicio de los playoffs de la MLS frente a Nashville SC, en calidad de local.

Por su parte, Jorge Mas, propietario de Inter Miami, habló de la renovación de Messi.

“Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños (...) La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando", contó.

Asimismo, David Beckham, presidente, dijo: “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. (...) Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad".

"Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de contar con un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el fútbol en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él”, concluyó.

Refuerzos de lujo

Cumplido el primer objetivo, la dirigencia encabezada por los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham busca alimentar el espíritu competitivo de Messi, de 38 años. En la institución saben que su apetito de triunfos no tiene edad. Por eso, ante la partida de Busquets y Alba, los movimientos de mercado lucen ambiciosos.

De hecho, ya hay un principio de acuerdo para sumar como lateral a Sergio Reguilón, ex Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham. Y, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, tuvo propuestas del fútbol iraní y de clubes de la Liga de España cercanas a los cuatro millones y medio de dólares por temporada, pero instruyó a su agente que aceptara la oferta de la MLS. Así, todo indica que será el nuevo socio de la Pulga, que suele apoyarse en el marcador de punta izquierdo.

Pero desde Miami prometen más. En Florida hablan de “dos nombres potentes más”, pero no trascendieron los nombres. En las últimas semanas, sonaron como posibilidades Neymar y Robert Lewandowski pensando en 2026.

Y hay rumores de que a Luis Suárez ya le hicieron un ofrecimiento de renovación, que está evaluando. No estarán más Busquets y Jordi Alba, pero algo importante parece estar cocinándose en Fort Lauderdale, mientras, de la mano de Messi, el conjunto rosa sueña con su primera MLS. Y, si no se da, el campeón del mundo con Argentina tendrá al menos tres chances más.