Select 12: Sur pasó a Lagos con comodidad y espera por Austral

Disputa en un ruck entre Sur y Lagos del Sur, en la cancha de Trelew RC.

El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby del Sur logró este jueves una producción muy convincente en su debut en el Select 12 Sur, que se juega en Trelew.

Sur derrotó a la Unión de los Lagos del Sur por 45 a 0 (21-0 en la primera parte) y sumó confianza para enfrentar a otro de los candidatos, Austral.

Dicho encuentro se jugará hoy a las 16, nuevamente en las instalaciones del club Trelew RC.

Los puntos del combinado de nuestra ciudad llegaron con protagonismo de los jugadores de Santa Rosa RC como Tomás Otero (2 tries), Benjamín Lorda (2) y Ramiro Gette (1), más una conversión de Juan Pedro Folmer. Completaron la cuenta de tries Baltasar Pérez Irturbe (Argentino) y Santiago Visciglia (Sociedad Sportiva). Además, Pérez Iturbe agregó 4 conversiones.

En primer turno Austral goleó a Tierra del Fuego por 52 a 0.

El Selec 12 Sur otorgará al equipo ganador la clasificación a la final ante Paraguay M17, campeón del Select 12 Norte.

La final por el ascenso al nivel intermedio del campeonato Argentino juvenil se disputará el 23 de noviembre en San Juan.