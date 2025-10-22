Sur M17 busca desde este jueves la revancha en el Select 12 de Trelew

Varios de los talentos en los equipos de Primera local hoy ganaron su zona en la edición 2021 en Villa Carlos Paz.

La selección juvenil de rugby M17 de la Unión de Rugby del Sur iniciará este jueves su camino en el Select 12 de Trelew.

Además de Sur participarán las uniones de Chubut, Austral, Lagos del Sur y Tierra del Fuego, en un certamen que se jugará en las instalaciones del club Trelew RC. Todos buscarán clasificar a la final por el ascenso de categoría ante Paraguay, ganador del Select 12 Norte disputado días atrás.

El debut de Sur será este jueves frente a Lagos del Sur (Bariloche-El Bolsón), partido programado para las 10.30. Luego se medirá ante Austral, a las 16.

El sábado, en la jornada 2, los partidos del representante bahiense y de la región serán ante Tierra del Fuego (10.30) y después contra Chubut (16.50).

Este es el calendario completo:

Sur buscará este fin de semana ganar su grupo, tras escaparse la posibilidad de jugar la final del año pasado. Recordamos que la URS organizó la sede en las instalaciones del club Santa Rosa RC, donde avanzó a la final Oeste de Buenos Aires.

El equipo de la URS será dirigido por Sebastián Barrera y está conformado por 11 jugadores de Sociedad Sportiva (10 más un reserva), 6 de Universitario (cuatro más dos reservas), 6 de Santa Rosa RC, 5 de Argentino y uno de Pringles RC.

Barrera contará con la colaboración de Diego Samuel (DT), en un staff que se completa con Lisandro Flores (PF), Mariano Minnaard (director del Centro de Desarrollo URS) y Juan Rodríguez (mánager).

El certamen se juega a tiempo reducido y el ganador del grupo surge por mayor cantidad de puntos de partido logrados.

La URS llevó a Trelew estos jugadores, plantel que tendrá a Baltazar Pérez Iturbe como capitán y a Augusto Lusarreta y Tomás Otero como subcapitanes: