Arrancó el Regional Amateur: equipos históricos, las figuras con pasado en AFA y los casos inéditos

Algunos equipos se armaron hasta los dientes, otros quieren (y necesitan) hacer pesar su historia y la gran mayoría afronta el torneo para “ver que pasa” o con la intención de no perder la licencia deportiva que en algún momento le otrogó el Consejo Federal.

El fin de semana que pasó se puso en marcha el torneo Regional Amateur, que nació de la fusión de los antiguos torneos Federal B y Federal C, que dejaron de jugarse en 2014, y que representa al último escalón del fútbol argentino bajo la órbita de la AFA, en donde conviven clubes de Ligas regionales, otros con experiencia en el ascenso y en Primera, y jugadores que vuelven del retiro.

Entre los representativos de la Liga del Sur, Liniers, Bella Vista y Sporting comparten la misma zona, la 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur. Uno solo seguirá en carrera para la fase de playoffs.

Uno de los candidatos a conseguir uno de los cuatro ascensos en Racing de Olavarría, que en el debut goleó 3-0 a Estudiantes en el clásico de la ciudad del cemento y, entre sus refuerzos, cuenta con un ex Villa Mitre (Pablo Mujica, foto principal) y tres ex Olimpo (Sebastián Álvarez, Claudio Cevasco, foto, y Nadir Hadad).

A cada temporada, los clubes pueden acceder por dos caminos: ganar su respectiva Liga local o regional, ya que cada una cuenta con uno o dos cupos dependiendo de la cantidad de equipos que la disputen, o mediante una licencia especial otorgada por el Consejo Federal, principal organizador del campeonato. Todos los equipos están divididos en ocho regiones, organizados bajo un criterio de cercanía geográfica para evitar grandes traslados:

Región Bonaerense Pampeana Norte (50 equipos, 14 zonas)

Región Bonaerense Pampeana Sur (33 equipos, 9 zonas)

Región Centro (65 equipos, 17 zonas)

Región Litoral Norte (35 equipos, 10 zonas)

Región Litoral Sur (36 equipos, 10 zonas)

Región Cuyo (35 equipos, 10 zonas)

Región Patagonia (43 equipos, 11 zonas)

Región Norte (35 equipos, 10 zonas)

En cuanto al formato, en cada región se disputan fase de grupos, de tres o cuatro equipos cada una, según la cantidad de participantes, con encuentros ida y vuelta, y luego una fase eliminatoria. De esta forma, de cada región saldrá un ganador que avanzará a la segunda instancia, que serán cuatro duelos a doble partido, donde los ganadores obtendrán el ascenso al Federal A del 2026.

Un pasado “pesado”

Así como en ediciones anteriores aparecieron nombres resonantes como Rodrigo Mora, Pablo Mouche, Rubén 'Tito' Ramírez y Claudio Bieler, entre otros, este año también cuenta con jugadores con experiencia en Primera División e incluso en la Selección Argentina. Uno de ellos es Emiliano Vecchio, de 36 años, quien se sumó a Regatas de San Nicolás tras su polémica salida de Defensores de Belgrano. El volante que vistió las camisetas de Racing y Rosario Central, y que también pasó por el fútbol de Brasil, Chile, Qatar y Arabia Saudita, es el capitán del conjunto del norte de la provincia de Buenos Aires.

Otro que dio presente es José 'Pepe' Sand, el ex goleador de Lanús, quien volvió de su retiro y a sus 45 años se calzó la camiseta de Argentino de Bell Ville, Córdoba. Su último partido como profesional fue por la Copa de la Liga 2023, cuando el Granate cayó 2-0 de local ante Racing, y se despidió como el máximo goleador histórico con 171 tantos.

La lista sigue: uno que no solo jugó en Primera sino también en la Selección Argentina es José Luis Gómez, el lateral derecho de 32 años que “arregló” con un equipo de su ciudad de nacimiento: Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero. Su último paso fue por San Martín de San Juan, con el que logró el ascenso a la Liga Profesional en 2024. Debutó en Racing y fue campeón con Lanús, lo que llevó a ponerse la albiceleste en el ciclo de Jorge Sampaoli, en 2017, en un amistoso contra Brasil con triunfo 1-0.

Además hay otros casos, como el de Matías Roskopf, que tiene experiencia en el fútbol uruguayo, mexicano; incluso jugó en Rumania, Chipre y en el Campeonato Carioca, y su primera experiencia en Argentina fue con San Justino, en la Región Litoral Sur. También está Marco Labruna, nieto de Ángel, en Estudiantes Unidos de Bariloche.

Son excepcionales

En esta edición del Regional se dará la particularidad de que por primera vez los equipos descendidos del Federal A tendrán la posibilidad de competir. Ben Hur de Rafaela, Estudiantes de San Luis, Crucero del Norte y Gutiérrez de Mendoza perdieron la categoría en el mencionado torneo por quedar en las últimas posiciones de la Reválida, sin embargo, los dos primeros recibieron licencias especiales para participar del Regional. En el caso del equipo mendocino y el de Misiones, también tuvieron la propuesta pero no aceptaron.

¿Por qué es particular esta situación? No solo es la primera vez que los equipos descendidos podrán participar, sino que en caso de que se queden con alguno de los cupos de ascenso, será como si nunca hubiesen perdido la categoría. Esto se debe a que el Torneo Regional finalizará antes de que inicie la nueva temporada del Federal A, por lo que los descensos de Ben Hur y Estudiantes de San Luis podrían pasar desapercibidos.

Los “históricos”

Entre los 332 clubes que disputarán los ascensos, hay algunos con pasado importante, como Deportivo Mandiyú de Corrientes, aquel que fue dirigido por Diego Maradona y tuvo a Sergio Goycochea, que fue campeón de la B Nacional en la temporada 1987/88 y jugó en Primera hasta 1995. Descendió por problemas económicos, no ocupó su plaza y fue desafiliado de la AFA.

También juegala CAI de Comodoro Rivadavia, que tuvo su apogeo del 2002 al 2011, temporadas en las que se mantuvo en la Primera B Nacional, e incluso llegó a pelear por el ascenso a Primera pero nunca pudo concretarlo. En sus últimos años en la B perdió estabilidad y su lucha era por mantener la categoría hasta que bajó al Argentino A.

Entre otros clubes aparecen Guaraní Antonio Franco, que supo jugar el Torneo Nacional en los años 1971, 81, 82 y 85. También Desamparados de San Juan, que disputó el mismo campeonato en el 69, 72 y 73, y obtuvo victorias importantes ante Independiente, Racing, Huracán, Colón, Lanús y Gimnasia. Otros son Juventud Unida de Gualeguaychú y Loma Negra de Olavarría.



