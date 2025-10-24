Bahía Blanca | Viernes, 24 de octubre

Imputaron a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, por privación ilegítima de la libertad

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas.

Leandro García Gómez, empresario y pareja de Lowrdez Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Luego de un gran operativo en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, García Gómez fue detenido y la artista, integrante del grupo Bandana, fue rescatada y trasladada por el SAME hasta el Hospital Fernández, donde este viernes por la madrugada recibió el alta.

Ahora, la situación del empresario es cada vez más complicada debido a que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, lo imputó por "privación ilegítima de la libertad", delito por el que será indagado. (NA)

