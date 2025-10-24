Un motociclista fue detenido por conducir con 1,79 gramos de alcohol en sangre

El joven de 18 años detenido por el Comando de Patrullas

El personal del Comando de Patrullas detuvo en la madrugada del viernes a un motociclista que se encontraba alcoholizado y quiso evadir el control policial.

Las autoridades lo habían detenido en Chaco y Patricios donde detectaron que no estaba en condiciones para conducir el motovehículo. Personal de Guardia Urbana realizó el control de alcoholemia arrojando 1,79 g/l.

En medio del proceso de control, Ezequiel Luciano Marrero, de 18 años, quiso escapar, por lo que fue detenido y su vehículo enviado al corralón municipal. Interviene la UFIJ Nº 15.