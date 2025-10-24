Un motociclista fue detenido por conducir con 1,79 gramos de alcohol en sangre
El motociclista fue aprehendido en Chaco y Patricios cuando quiso escapar del control.
El personal del Comando de Patrullas detuvo en la madrugada del viernes a un motociclista que se encontraba alcoholizado y quiso evadir el control policial.
Las autoridades lo habían detenido en Chaco y Patricios donde detectaron que no estaba en condiciones para conducir el motovehículo. Personal de Guardia Urbana realizó el control de alcoholemia arrojando 1,79 g/l.
En medio del proceso de control, Ezequiel Luciano Marrero, de 18 años, quiso escapar, por lo que fue detenido y su vehículo enviado al corralón municipal. Interviene la UFIJ Nº 15.