La ciudad.

Un motociclista fue detenido por conducir con 1,79 gramos de alcohol en sangre

El motociclista fue aprehendido en Chaco y Patricios cuando quiso escapar del control.

El joven de 18 años detenido por el Comando de Patrullas

El personal del Comando de Patrullas detuvo en la madrugada del viernes a un motociclista que se encontraba alcoholizado y quiso evadir el control policial.

Las autoridades lo habían detenido en Chaco y Patricios donde detectaron que no estaba en condiciones para conducir el motovehículo. Personal de Guardia Urbana realizó el control de alcoholemia arrojando 1,79 g/l.

En medio del proceso de control, Ezequiel Luciano Marrero, de 18 años, quiso escapar, por lo que fue detenido y su vehículo enviado al corralón municipal. Interviene la UFIJ Nº 15.

 

 

