Rugby.

A Los Pumas 7s les tocó "la zona de la muerte" para el debut

La temporada 2025-26 del Seven Series arranca en Dubai el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.

Santiago Álvarez Fourcade se prepara para otra temporada en su vasta carrera en seven. Foto: prensa UAR.

El campeón Sudáfrica, Francia (5º) y Fiji (8º) serán los rivales de Los Pumas 7s en la primera etapa del Seven Series, cuya sede será Dubai y comenzará el fin de semana del 29 y 30 de noviembre próximo.

En la zona B estarán Nueva Zelanda, España (finalista edición 2024-25), Australia y Gran Bretaña, en los dos grupos que tendrá el circuito en su Serie 1.

La competencia que se viene en varones fue recortada en relación a ediciones previas y la conformarán 8 equipos (División 1) los cuales disputarán seis etapas o torneos de noviembre a marzo. Luego, se jugarán tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos de la División 2 (total de 6 participantes) para alcanzar la cifra de 12 equipos que determinarán las posiciones finales de cara a la temporada 2026-27.

Se jugará una División 3 como torneo Challenger con 8 países que clasificarán desde competencia regionales.

En lo que respecta a la actividad de Las Yaguaretés en 2026, en enero el seleccionado femenino disputará el SVNS 3, en el cual luchará por un lugar en el SVNS 2 que se disputará en febrero y marzo mediante dos etapas. Allí, buscará uno de los cuatro pasajes a las ya mencionadas tres etapas finales World Championship y que en la rama femenina esperan: Australia, Canadá, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda.

El calendario del circuito mundial 2025-26 será el siguiente:

 

SVNS Series

Fecha                                                             Sede

29 y 30 de noviembre (2025)                        Dubai

6 y 7 de diciembre (2025)             Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero (2026)            Singapur

7 y 8 de febrero (2026)     Australia (ciudad a confirmar)

7 y 8 de marzo (2026)                              Vancouver

14 y 15 de marzo (2026)    EE.UU. (ciudad a confirmar)

 

SVNS World Championship

Fecha                                                         Sede

17 al 19 de abril (2026)                     Hong Kong

29 al 31 de mayo (2026)                      Valladolid

5 al 7 de junio (2026)                           Bordeaux

 

SVNS 2 y 3

Fecha                                                       Sede

Enero 2026 (fecha a definir)                SVNS 3

Febrero 2026 (fecha a definir)    Etapa 1 de SVNS 2

Marzo 2026 (fecha a definir)       Etapa 2 de SVNS 2

 

