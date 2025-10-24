Corte de energía para este viernes 24 de octubre

Desde la prestataria EDES se informa que este viernes 24 de octubre se realizará un corte programado en el marco de su plan de obras y mantenimiento para la mejora del servicio.

– de 8 a 11hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Viamonte, Vicente López, Coulin, Av. Buenos Aires.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.