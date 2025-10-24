Golden State y Oklahoma mantienen su foco en el arranque de la NBA

Golden State Warriors extendió su buen arranque de temporada 2025-26 de la NBA con victoria como local ante Denver Nuggets por 137-131, en su segunda victoria lograda en tiempo suplementario.

Denver, con una noche extraordinaria de Aaron Gordon, vestido de Stephen Curry con un 10 de 11 en triples en camino a sus 50 puntos, parecía tener el encuentro en sus manos, hasta que una ráfaga del base de Golden State cambió la historia.

Curry se convirtió en protagonista en los tramos decisivos del partido, primero para empatar el juego en 120 y luego para definirlo con otros 7 puntos en el suplementario. Terminó la noche con 42 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes y 14-25 en tiros de cancha.

Jimmy Butler colaboró con 21 unidades para la causa ganadora, mientras que por Denver, además de los 50 de Gordon, hubo 25 puntos y 10 asistencias de Jamal Murray y 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias de Nikola Jokic. Aún así, el serbio estuvo más errático que de costumbre (8 de 23 de campo), bien defendido por Draymond Green y por un Al Horford que fue fundamental en ambos costados del campo (13 puntos).

En el otro partido disputado anoche, por segunda vez consecutiva Oklahoma City Thunder necesitó de dos suplementarios para alcanzar el triunfo y mantenerse en el Oeste con porcentaje ideal.

El martes había sido frente a Houston, mientras que ayer volvió a vencer a Indiana Pacers, reeditando las últimas finales, por 141-135.

Enorme actuación para Shai Gilgeous-Alexander, con 55 puntos (23-26 en libres, 2-7 en triples y 13-24 en dobles).

Nutrida agenda

Este viernes se jugarán 12 partidos (horarios de nuestro país): Raptors-Bucks (19.30), Magic-Hawks (20.30), Nest-Cavaliers (20.30), Knicks-Celtics (20.30), Grizzlies-Heat (21), Pelincans-Spurs (21), Rockets-Pistons (21), Mavericks-Wizards (21.30), Kings-Jazz (23), Lakers-Timberwolves (23), Trail Blazers-Warrios (23) y Clippers-Suns (23.30). (La Nueva/Sportingnews).