Tomás Peña y no poder dormir por Estrella, el estar preparado, el equipo molesto que son y la promesa del DT

Estrella fue noticia por la victoria frente a Olimpo en la continuidad de la novena fecha del segundo tramo del torneo de Primera, que también tuvo como ganadores a Villa Mitre y Liniers.

Este resultado le abre el camino al equipo del barrio San Martín para ilusionarse con subirse a la ruta de los playoffs por el título, cuando aún restan dos fechas.

"Tengo una alegría inmensa después del triunfo de ayer. Costó dormir. Y ya fui a una charla a la Universidad y a la tarde tengo inglés", contó Tomás Peña, base del auriazul, que estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15 por La Nueva Play.

El base se vio obligado a tomar las riendas del equipo, a partir de la lesión sufrida por Julián Horvath.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Justo ayer hablaba con mi viejo y me decía que estaba viviendo un momento muy lindo y yo soy consciente que nunca bajé los brazos, por más que a veces no tenía minutos o estuve lesionado. Siempre yendo para adelante, entrenando y con la mejor cara para cuando se presentara el momento estar preparado", recordó.

Con el triunfo, a Estrella le cambió el panorama de cara al futuro.

"Si bien muchas veces caemos en Santiago Quiroga, Fausto (Herrera), que está teniendo mucho protagonismo o el Cata (Silva), cuando nos pasamos la pelota somos un equipo diferente, que puede competir con cualquiera", señaló.

Y agregó: "Hablando con jugadores de otros equipos te dicen que jugar contra Estrella y más en nuestra cancha, es incómodo. Y sí, somos un poco molestos, je".

Desvelado después del partido, Tomás sacó todas las cuentas pensando en la clasificación.

"Esta mañana le mandé un mensaje a Santi (Quiroga) diciéndole que si Alem pierde el partido que se suspendió (ante Pueyrredón), y si de los dos que restan Estudiantes o Alem pierden uno y nosotros ganamos uno, estamos entre los ocho. Por eso, la victoria de ayer fue ultra importante", especificó Tomy.

A pesar de quedar con un equipo limitado en cuanto a lesiones, Estrella logró mantenerse competitivo.

"Cuando se lesionan jugadores muchas veces los demás dan un plus y eso suma un montón. Y lo otro es que somos todos del club y tenemos relación de amigos, así que eso suma muchísimo", argumentó.

Después de cada partido el plantel tiene la rutina de reunirse a compartir la cena. Aunque esta vez fue la excepción, porque había una promesa previa.

"Anoche no nos juntamos porque Bruno Gigliotti y el técnico Walter Romerniszyn habían prometido un costillar cada uno si ganábamos. Ellos estaban un poco tristes, jeje", bromeó Tomy.

Mirá la nota completa: