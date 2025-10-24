La mamá de Lourdes de Bandana habló de la salud de la cantante: “No le creo nada a mi hija”

En una entrevista televisiva, la mamá de Lourdes Fernández, Mabel López, habló sobre la situación que atravesó su hija en las últimas 24 horas.

Instalada en la casa de un amiga, la cantante de Bandana fue rescatada por la policía luego de la denuncia que hizo la mujer en donde afirmó que no tenía había tenido contacto con la hija en 19 días.

“Ella no está sola. Está acompañada por amigas. Todavía tiene que hacer el proceso de entender lo que se generó ayer”, comentó la madre de la cantante en diálogo con TN.

Qué dijo la mamá de Lourdes sobre la salud de la cantante

“No le creo nada a mi hija porque sé como viene la mano”, comentó la mujer, haciendo referencia al contexto de manipulación en el que estaría inmersa la cantante. En diálogo con Intrusos (América), comentó que su hija está enojada con ella luego de su decisión de acudir a la Justicia: “Si ella no me quiere ver, pero está bien, no me molesta”.

Después de revelar que la cantante se encuentra en la casa de una amiga acompañada por cercanos, se refirió a la importancia de la salud mental: “Las enfermedades mentales son las peores porque se ven a través de las acciones, pero no les podés sacar una radiografía, no les podés sacar una tomografía”.

“Las personas que acompañan siempre esperan una respuesta racional, pero es una respuesta que nunca va a llegar. Entonces, hay que aprender a no esperar la respuesta que uno quiere, sino la respuesta que el otro puede dar. Ahí bajan los niveles de tensión”, sumó.

Cuando le preguntaron si no quería ir a la casa en la que está Lourdes, Mabel fue contundente: “No, porque respeto sus tiempos, respeto sus sentimientos. Ella ahora está en una realidad emocional con esa realidad y nadie le puede decir ‘Ay, no sientas eso’. El sentimiento está, sea bueno o malo. El que alucina piensa que lo que ve es real”.

Sobre la detención de Leandro García Gómez, comentó: “Ayer me conmovió verlo con esposas. Es un hombre que es inteligente, ingeniero. Yo pensaba, ‘qué vida desperdiciada’. ¿En qué momento él armó ese circuito psicopático? No creo que nadie elija ser psicópata“.

“Lo que pasa es que con este tipo de enfermedad, que es la mental, que es la difícil, hay que ser muy misericordiosos. El enfermo mental no elige ser enfermo mental, como aquel que no elige tener un cáncer. Entonces hay que tener... Hay que tener una mirada más misericordiosa y empezar a preguntarse, bueno, ¿qué pasó?“, cerró.

Qué pasó con Lourdes de Bandana y cómo la rescataron de la casa de su exnovio

Luego de haber sido encontrada con vida durante un allanamiento en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez, la cantante Lourdes Fernández fue llevada al Hospital Fernández para ser examinada por los médicos.

De acuerdo a lo que confirmaron fuentes policiales a TN Show, tras firmar el alta del centro de salud, la integrante de Bandana se fue a la casa de una amiga. Además, se supo que no tendrá -por el momento- ni consigna policial ni botón antipánico.

Por otro lado, el exnovio de Lourdes, fue imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por “privación ilegítima de la libertad”.

El hombre será indagado por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47.

Dentro del departamento en el que la Policía encontró a Lourdes, los efectivos observaron muchas botellas de bebidas alcohólicas, como vodka, vino, whisky y fernet. También había pastillas sin el blister de contención, de diferentes tamaños y colores. Actualmente, todo el material se encuentra siendo analizado en un laboratorio. (TN)