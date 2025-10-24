Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

10.6°

Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 25 de octubre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 25 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca

En la mañana el tiempo será frío con soleados a fresco. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado sector Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo será templado con soleados. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca con viento en paulatino aumento y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.

