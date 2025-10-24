Con dos goles de Messi, Inter venció a Nashville por 3 a 1 con festejos argentino

Con dos goles de Lionel Messi, Inter Miami venció esta noche a Nashville S.C, por 3 a 1, en el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Major League Soccer (MLS).

El rosarino abrió el marcador a los 19 minutos, tras un gran centro de Luis Suárez, y lo sentenció con un tanto a los 96 minutos.

Mientras que el exjugador de Godoy Cruz, Tadeo Allende, había marcado a los 62.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para la visita descontó el alemán Hany Mukhtar, a los 101 minutos.

En las Garzas fue titular el montehermoseño Baltasar Rodríguez, quien salió reemplazado a los 70 minutos por Telasco Segovia.

Con este triunfo, Inter llegó a los 65 puntos y está a uno del líder de la Conferencia Este Philadelphia Union/