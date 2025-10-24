Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

10.8°

Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

10.8°

Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

10.8°
Liga del Sur.

Bella Vista y Rosario fueron los ganadores del viernes; empataron Liniers-Villa Mitre

Comenzó la décima fecha del Clausura, que seguirá el lunes y terminará el martes.

Todos festejan con Santiago Llanos, tras el 1 a 0 de Bella Vista. Fotos: Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Con tres partidos se puso en marcha esta tarde la fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que seguirá el lunes y terminará el martes.

En la Primera División A, Bella Vista goleó a San Francisco en Villa Italia, volvió al triunfo y salió del fondo de la tabla.

La Loma se impuso por 3 a 0, con dos goles de Santiago Llanos (a los 23 y 85 minutos) y Matías Mayer (89m.).

En el local, el juez Mariano Perretti le mostró la roja a Nahuel Bardella (51m.) y en la visita a Guillermo Pereyra (77m.) y Mayer (93m).

Además, Liniers y Villa Mitre empataron 2 a 2 en el Doctor Alejandro Pérez.

Los goles del Chivo los anotaron Agustín Seisdedos (23m.) y Enrique Narvay -de penal- (62m.) y para el tricolor marcaron Santiago Gómez (26m.) y Diego Avit (38m.).

En el albinegro fue expulsado Luciano Trídico y en la Villa, Juan Barreto. Dirigió Oscar Perotti.

Mientras que en la Primera División B, Rosario Puerto Belgrano venció como local a Dublin.

El elenco puntaltense se impuso por 1 a 0, con gol de Federico Pinedo, a los 94 minutos.

El partido fue dirigido Carlos Bustamante.

*Cómo sigue

La fecha continuará el lunes, con el duelo entre Olimpo y Sporting, en el Roberto Carminatti desde las 16. Dirigirá Marcos Gómez.

Mientras que en el ascenso, el lunes a las 16.30, La Armonía y Pacífico jugarán una nueva edición del clásico en el Hermanos Francani. Pitará Brian Romero.

En tanto a las 17, el líder Comercial será local de Tiro Federal en el Puerto, donde no habrá parcialidad visitante y Leonardo Villamil será el juez principal.

El martes, por último, en la la división superior pasó para el martes Huracán y Libertad en el Bruno Lentini. Desde las 17 con arbitraje de Leopoldo Gorosito.

Además, Sansinena y Pacífico de Cabildo se medirán en General Daniel Cerri.

El partido en el Luis Molina comenzará a las 17 y tendrá a Pablo Zaragoza como árbitro.

*Las tablas

Posiciones en la "A"

--Clausura:  1) Huracán, 16 unidades; 2) Libertad, 15; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 13; 5) Olimpo y Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 9.

--La ​​acumulada:  1) Libertad y Bella Vista, 38 puntos; 2) Liniers, 35; 4) Huracán, 34; 5) Villa Mitre, 29; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting, 26 y 8) Olimpo, 25.

Posiciones en la "B"

--Clausura:  1) Comercial, 21 unidades; 2) La Armonía, 18; 3) Rosario, 17, 4) Tiro Federal, 16; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansínena, 9; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La ​​acumulada:  1) La Armonía, 49 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 32; 6) Sansínena, 24; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, la mejor la de tabla general jugará la Promoción.

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Punta Alta.
La ciudad.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE