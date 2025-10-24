Bella Vista y Rosario fueron los ganadores del viernes; empataron Liniers-Villa Mitre

Todos festejan con Santiago Llanos, tras el 1 a 0 de Bella Vista. Fotos: Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Con tres partidos se puso en marcha esta tarde la fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que seguirá el lunes y terminará el martes.

En la Primera División A, Bella Vista goleó a San Francisco en Villa Italia, volvió al triunfo y salió del fondo de la tabla.

La Loma se impuso por 3 a 0, con dos goles de Santiago Llanos (a los 23 y 85 minutos) y Matías Mayer (89m.).

En el local, el juez Mariano Perretti le mostró la roja a Nahuel Bardella (51m.) y en la visita a Guillermo Pereyra (77m.) y Mayer (93m).

Además, Liniers y Villa Mitre empataron 2 a 2 en el Doctor Alejandro Pérez.

Los goles del Chivo los anotaron Agustín Seisdedos (23m.) y Enrique Narvay -de penal- (62m.) y para el tricolor marcaron Santiago Gómez (26m.) y Diego Avit (38m.).

En el albinegro fue expulsado Luciano Trídico y en la Villa, Juan Barreto. Dirigió Oscar Perotti.

Mientras que en la Primera División B, Rosario Puerto Belgrano venció como local a Dublin.

El elenco puntaltense se impuso por 1 a 0, con gol de Federico Pinedo, a los 94 minutos.

El partido fue dirigido Carlos Bustamante.

*Cómo sigue

La fecha continuará el lunes, con el duelo entre Olimpo y Sporting, en el Roberto Carminatti desde las 16. Dirigirá Marcos Gómez.

Mientras que en el ascenso, el lunes a las 16.30, La Armonía y Pacífico jugarán una nueva edición del clásico en el Hermanos Francani. Pitará Brian Romero.

En tanto a las 17, el líder Comercial será local de Tiro Federal en el Puerto, donde no habrá parcialidad visitante y Leonardo Villamil será el juez principal.

El martes, por último, en la la división superior pasó para el martes Huracán y Libertad en el Bruno Lentini. Desde las 17 con arbitraje de Leopoldo Gorosito.

Además, Sansinena y Pacífico de Cabildo se medirán en General Daniel Cerri.

El partido en el Luis Molina comenzará a las 17 y tendrá a Pablo Zaragoza como árbitro.

*Las tablas

Posiciones en la "A"

--Clausura: 1) Huracán, 16 unidades; 2) Libertad, 15; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 13; 5) Olimpo y Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 9.

--La ​​acumulada: 1) Libertad y Bella Vista, 38 puntos; 2) Liniers, 35; 4) Huracán, 34; 5) Villa Mitre, 29; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting, 26 y 8) Olimpo, 25.

Posiciones en la "B"

--Clausura: 1) Comercial, 21 unidades; 2) La Armonía, 18; 3) Rosario, 17, 4) Tiro Federal, 16; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansínena, 9; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La ​​acumulada: 1) La Armonía, 49 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 32; 6) Sansínena, 24; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, la mejor la de tabla general jugará la Promoción.