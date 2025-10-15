Javier Milei aseguró que Donald Trump lo apoyará "hasta el final de mi mandato”

“Mientras que yo sea presidente, el apoyo lo tenemos”, remarcó Javier Milei sobre el respaldo que reiteró su par estadounidense, Donald Trump. “No es cierto que el apoyo depende del resultado de esta elección. Él aclara que es hasta el final de mi mandato”, indicó el jefe de Estado.

“Él dice ‘vayan por este lado’, pero el apoyo es hasta por lo menos el ’27 y en caso de que sea reelecto, me van a seguir apoyando”, aseguró el Presidente. Y agregó: “El tiene clara la batalla cultural. Va a apoyar a los que sigan defendiendo las ideas de la libertad. A un comunista no lo va a poyar. Y se refiere a los kirchneristas”.

“Somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es una reubicación de geopolítica”, resaltó. Luego, explicó: “Conseguimos el apoyo de Estados Unidos después de que se nos cerraran los mercados por la presión de la oposición”.

En tanto, el Presidente negó que vaya a haber cambios en la política cambiaria. “Las bandas van a seguir, no se mueve nada”, aclaró.

“No hay atajos, Argentina viene de 100 años de querer tomar atajos. Íbamos camino a ser Venezuela. Todo lo que cuesta vale y estos procesos llevan tiempo”, indicó.

Además, anticipó que después de las elecciones habrá cambios de gabinete. “Haré lo que sea necesario para cumplir con las promesas que le hice a los argentinos”, afirmó. “No vamos a renunciar a la vocación reformista”, prometió.

Respecto del caso de José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura a diputado nacional, envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con un empresario ligado al narcotráfico, señaló que “no creo que Espert tenga vínculos narco”. También aseguró que se trató de “una campaña sucia”. “Él no respondió en su momento de la manera correcta, pero más allá de eso, esa operación hizo que no se discutiera de lo que había que hablar en la campaña”, agregó.

“Con el Colo (Diego) Santilli y (Karen) Reichardt estamos trabajando para recortar la diferencia en la provincia y estamos haciendo un trabajo extraordinario”, reconoció. Y chicaneó: “Nosotros trabajamos para ganar, pero en el medio los kukas rompen y tiran piedras. Ellos solo proponen romper lo que hizo Milei”.

“Está viniendo una oleada de inversión, que generará miles de puestos de trabajo -destacó el Presidente-. Votar al partido del Estado, es votar que se vayan sus hijos. Ahora lo estamos revirtiendo. La consigna es La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sentenció.

“Hay matices con la oposición, se puede negociaron con varios, menos con los kirchneristas”, aclaró Milei. (con información de TN)