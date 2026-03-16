Paro en universidades: "El conflicto aumenta porque no hay respuesta del gobierno"

Este lunes comenzó un paro nacional universitario que incluirá medidas de fuerza durante esta semana y la próxima e impactará en la Universidad Nacional del Sur, sus escuelas dependientes, y la UTN Facultad Regional Bahía Blanca.

En conferencia de prensa conjunta de autoridades de la UNS, la UTN y los gremios de docentes y no docentes, hoy se volvió a exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025 por el Congreso de la Nación.

"Seguimos muy preocupados por la situación presupuestaria y queremos solicitar la pronta implementación de una ley que está vigente, que fue aprobada por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como Senadores, y que es una ley que contempla el impacto inflacionario real en comparación con las actualizaciones salariales que han quedado muy por debajo y que hacen que hoy estemos atravesando una situación muy preocupante”, comenzó el rector de la UNS, Daniel Vega.

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La Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos para actualizar el presupuesto de las universidades y recomponer los salarios docentes. Diversos sectores del sistema universitario sostienen que la demora en su aplicación profundiza el deterioro salarial y limita la capacidad de las instituciones para sostener becas estudiantiles, infraestructura, investigación y servicios académicos básicos.

“La situación va escalando y el conflicto aumenta en dimensión porque no hay respuesta del gobierno, que dejó de convocar a paritarias y ha ido consolidando su política. La propuesta es un presupuesto 2026 de unos 4,8 billones de pesos para el sistema universitario cuando se necesitan 7,2 billones, y lo que pretende hacer con la modificación de la ley que está en el Congreso es sacar todo registro, toda referencia respecto a la inflación”, amplió el decano de la UTN local, ingeniero Alejandro Staffa.

“Los docentes y no docentes han cumplido su objetivo, han trabajado durante dos años perdiendo una gran parte de su salario, estamos hablando de un 50% y creo que es una espera demasiado extensa. Podrán aprobar la ley pero no solucionan el problema. Creo que acá lo que hace falta es una apertura de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Política Universitaria, del Ministerio de Economía y empezar a pensar en que el sistema universitario tiene que ser atendido, así como el sistema de ciencia y tecnología. No puede pretenderse mantener la universidad en estas condiciones. Pero la universidad está de pie, está dispuesta a dar las discusiones de manera de defender la educación pública”, agregó.

Cuáles departamentos de la UNS ya decidieron adherir

En cuanto a la adhesión a la huelga en los departamentos académicos de la UNS, donde por lo general el impacto de los paros es menor que en las escuelas, se recomendó a los estudiantes mantenerse conectados con sus docentes a través de las plataformas virtuales para conocer la situación en cada cátedra.

Hasta el momento, ocho departamentos académicos de la casa de estudios y el Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS) realizaron reuniones y asambleas en las que se analizaron las condiciones actuales de funcionamiento de las universidades públicas.

En varios de los encuentros se alcanzaron consensos mayoritarios para acompañar el paro convocado para esta semana y promover distintas acciones de visibilización de la problemática. Entre ellas se mencionan la realización de clases públicas, instancias de debate en las cátedras, difusión de materiales informativos y participación en actividades institucionales y gremiales.

En el Departamento de Humanidades, por ejemplo, el cuerpo docente resolvió adherir al paro, impulsar una comunicación común desde las cátedras y participar en instancias interclaustro e interdepartamentales para discutir la situación del sistema universitario. También se plantearon estrategias de visibilización, como actividades en redes sociales y clases abiertas.

En el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, docentes y estudiantes intercambiaron propuestas orientadas a difundir la situación presupuestaria y promover la concientización. Según se informó, de las aproximadamente 40 asignaturas que se dictan en el primer cuatrimestre en las carreras mayoritarias del departamento, unas 20 comunicaron su adhesión al paro para la actual semana.

En el Departamento de Agronomía, una asamblea interclaustro resolvió mayoritariamente acompañar la medida de fuerza y promover nuevas instancias de discusión.

Además de estas resoluciones, se convocaron nuevas reuniones y asambleas en otros departamentos, como Economía, Ciencias de la Educación y Matemática, mientras que el CEMS prevé un encuentro para continuar analizando la situación y definir los pasos a seguir.