ATE anunció un paro en todos los aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de un paro en todos los aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo próximos, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron.

La secretaria general adjunta del gremio, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y advirtió que la medida afectará los vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas

El paro será llevado adelante por los trabajadores de la ANAC e impactará en todos los vuelos aerocomerciales en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos horarios solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, aclararon.

“El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó Cabezas.

Desde ATE/ANAC informaron que la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

“Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó Cabezas. (NA)