Karina Milei le contestó al abogado de Toviggino: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respondió este miércoles al abogado Claudio Dalbón, que representa a la AFA, y sostuvo que si en esa asociación son culpables "tendrán que pagar con todo el peso de la ley”.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales.

El propio Javier Milei respaldó a su hermana con la frase “Palabras de El Jefe”.

A las apreciaciones de Karina Milei se sumó el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques, quien sostuvo que “corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.

“Este Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto —y seguirá poniendo— toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, expresó el funcionario.

Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es “política” y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei.