Esta vez sí terminó siendo completa la noche de Luka Doncic

El punto máximo e inalcanzable del tiro de Doncic. Foto: NBA.

El esloveno Luka Doncic volvió a jugar de maravillas y, al mismo tiempo pudo festejar la victoria de los Lakers, ante Minnesota Timberwolves, por 128 a 110.

Doncic convirtió 49 puntos, tomó 11 rebotes y dio 11 asistencias.

Mirá el resumen:

Con otra gran actuación de Victor Wembanyama, quien terminó con 29 puntos, 11 rebotes y 9 tapas, San Antonio volvió a ganar: 120-116 a New Orleans Pelicans, en suplementario.

Otros resultados: Toronto Raptors 116, Milwaukee Bucks 122; Orlando Magic 107, Atlanta Hawks 111; New York Knicks 105, Boston Celtics 95; Brooklyn Nets 124, Cleveland Cavaliers 131; Miami Heat 146, Memphis Grizzlies 114; Washington Wizards 117, Dallas Mavericks 107; Portland Trail Blazers 139, Golden State Warriors 119; Sacramento Kings 105, Utah Jazz 104; Detroit Pistons 115, Houston Rockets 111 y Los Angeles Clippers 129, Phoenix Suns 102.

Mirá el top 10 de la jornada: