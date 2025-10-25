Alcohol y veda: hasta cuándo y cómo se puede comprar
Todos los detalles de la veda electoral de cara a las elecciones legislativas. Qué se puede hacer.
Este domingo se realizan las elecciones legislativas a nivel nacional y una de las principales dudas pasa por saber dónde y hasta cuando se puede comprar alcohol, ya que estamos atravesando la veda electoral.
Alcohol en bares
Los bares y restaurantes solo podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 20:00 horas del sábado 25 de octubre. Después de ese horario, la venta de alcohol estará prohibida, y los establecimientos deberán cerrar sus puertas a más tardar a las 00:00 del domingo.
Aunque los boliches están sujetos a las mismas restricciones de horario y venta, es probable que la mayoría opte por no abrir sus puertas en la noche previa a la elección.
Compra del alcohol en almacenes y supermercados
En el marco de las elecciones 2025 se recuerda que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo, en cumplimiento con el Código Electoral Nacional.
La restricción está establecida en el artículo 71 del mencionado código, que prohíbe la venta de alcohol desde la noche previa a una elección hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21:00, dado que las mesas cierran a las 18:00.
La norma aplica a supermercados, bares, restaurantes, kioscos, vinotecas y otros comercios, y su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras y sanciones administrativas.
La medida busca garantizar un clima de responsabilidad y orden durante la jornada electoral.