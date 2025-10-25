Clausuraron dos afters en Lainez y Ecuador tras operativos de la Policía y Fiscalización

Dos afters clandestinos fueron clausurados este sábado en distintos puntos de Bahía Blanca, luego de operativos conjuntos entre la Policía, Fiscalización municipal y Tránsito.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 10, en una vivienda ubicada en Lainez al 2500, donde personal del Comando de Patrullas se presentó por ruidos molestos. En el lugar, los efectivos constataron que la música sonaba a alto volumen, pero no fueron atendidos por los moradores. Minutos después arribó el personal de Fiscalización municipal quien labró un acta de constatación e infracción, dado que el domicilio registra antecedentes por la misma infracción.

Aunque el dueño no se presentó, se logró desalojar a las personas que estaban dentro y dos testigos firmaron el acta correspondiente. Las actuaciones fueron remitidas a la comisaría Cuarta.

Más tarde, alrededor de las 12:45, otro operativo se realizó en Brown y Ecuador, donde personal de la comisaría Primera, junto a agentes del Comando de Patrullas, la Unidad de Prevención Local y Tránsito, acudieron ante una denuncia de vecinos por una fiesta en curso. En el lugar se constató la presencia de más de 35 personas —15 mujeres y 20 hombres aproximadamente—, que fueron desalojadas sin que se registraran incidentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El área de Fiscalización labró un acta de infracción contra el dueño del inmueble, identificado como Carlos Guebel, quien ya había sido clausurado en reiteradas ocasiones por eventos similares.