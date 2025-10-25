Cómo es la boleta que única que usarán los bahienses

La nueva forma de votar se estrena en nuestra ciudad (Foto Defensoría del Pueblo)

Los bahienses votarán por primera vez con boleta única de papel (BUP) y La Nueva te muestra con qué te vas a encontrar cuando te dirijas mañana a tu lugar de votación.

Después de lo que fueron la elecciones a nivel provincial el pasado mes de septiembre, Bahía Blanca afronta su primera elección con la boleta única de papel lo que representa una verdadera novedad para los habitantes de esta tierra.

Este domingo 26 no habrá un cuarto oscuro con distintas alternativas separadas por boletas, si no que estarán integradas en un mismo papel y será entregada por el presidente/a de mesa correspondiente junto con un fibrón especial para poder marcar la opción preferida.

En Buenos Aires solo se eligen diputados, por lo que la BUP tendrá tan solo una línea de opciones con los distintos partidos políticos autorizados para ser electos. En otros lugares del país habrá que marcar también la opción de senadores como en el caso de CABA.

En las elecciones, habrá 2 modelos: uno corresponde a los 16 distritos que sólo eligen diputados nacionales. El otro modelo corresponde al que se utilizará en los 8 distritos del país en los que se eligen diputados y senadores nacionales.

Mirá la boleta que estará en Bahía Blanca

El próximo domingo 26 de octubre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 senadores y 127 diputados nacionales en las elecciones legislativas de 2025. Por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por el Congreso en 2024.