Luis Calderaro: "Estos días todos valemos uno y ojalá el pueblo se exprese"

Luis Calderaro, actual jefe de Gabinete municipal y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, dijo esta mañana que "estamos con mucha expectativa para que la gente se acerque y que levante el nivel de participación respecto al acto eleccionario anterior".

"Y tratando de llevar los sueños de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestros comerciantes, de nuestros productores y, por supuesto, también del intendente y de nuestra pueblo", agregó después de emitir su voto en la Escuela Nº9 de Corrientes 1200.

En diálogo con LU2, Calderaro afirmó que aguardará los resultados en nuestra ciudad y reiteró: "Estos días todos valemos uno y ojalá el pueblo se exprese y ayude a que la voz de Bahía Blanca esté representada en el Congreso".

"En el caso de nuestro espacio político, hace casi 25 años que no tiene una representación en el Congreso. Ojalá Bahía Blanca recupere los espacios que necesita para que desde 700 kilómetros no decidan por nosotros —continuó—. Esto no es en contra de nadie, sino a favor de reafirmar la voz y de llevar nuestra idiosincrasia".

Además, en línea con la mayoría de las personas, esgrimió que el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) es "sencillo, rápido, ágil".

"El sistema es absolutamente sencillo. En lo personal a mí me gustaba un poquito más el sistema anterior, pero en todo caso lo importante es que se fortalezca la democracia en nuestras instituciones y cada vez que el pueblo se acerca a las urnas a votar la salud de la democracia se beneficia", completó.