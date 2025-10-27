El dólar cede más de $100 en las primeras operaciones tras la victoria de Javier Milei

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo hiperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una victoria de La Libertad Avanza que superó hasta los escenarios más optimistas planteados por las consultoras, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja.

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1380. Se trata de una caída de $135 frente al cierre del viernes (-8,9 %), cuando alcanzó los $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En otras entidades financieras, cerca de las 10 de la mañana, se encontraban precios apenas por arriba. Por ejemplo, en el homebanking del Banco Santander se consiguen los dólares a $1400; mientras que también se ofrecen los billetes verdes a $1400 en el Banco Galicia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo mismo se replica en el tipo de cambio oficial mayorista. Luego de que el viernes cerrara a centavos del techo de la banda de flotación, este lunes abre a $1405, equivalente a una caída diaria de $86,72 (-5,81 %).

Noticia en desarrollo