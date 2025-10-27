Se incendiaron tres camiones de una empresa en las afueras de Bahía

La investigación por el incendio de tres camiones en una zona del denominado parque industrial nuevo, sucedido esta madrugada, ordenó la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.

El hecho se produjo sobre las 5, en la calle Alberto Guerchunoff 3.644 -cercana a la ruta 3 sur- y afectó a vehículos -los tres de marca Renault- pertenecientes a la firma Orion Petrol S.R.L.

Los vehículos, que sufrieron daños prácticamente totales, se encontraban estacionados en un descampado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como damnificados se identificó a Jorge Alberto Crisci y Mariano Ezequiel Ferreyro.

Luego del llamado al 911, concurrió al lugar personal del Comando de Patrullas y también los bomberos, quienes trabajaron hasta extinguir las llamas y evitar que se propagaran a otros bienes materiales.

"Tienen que hacer las pericias, pero aparentemente el incendio tuvo un inicio accidental en uno de los camiones", comentó una fuente de la fuerza policial.

Otro vocero informó que el siniestro se habría originado en uno de los vehículos tipo cisterna, marca Renault y patente MSN 440, desde el cual se habría propagado a otro cisterna y, finalmente, a un semi, ambos de la misma marca.