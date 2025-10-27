Choque en El Resero al 500: uno de los heridos tiene muerte cerebral

La médica Graciela González Prieto dio detalles del estado de un herido.

La doctora Graciela González Prieto confirmó que uno de los dos motociclistas que sufrieron graves lesiones ayer en El Resero al 500, al chocar el vehículo que ocupaban contra una camioneta estacionada, está con muerte cerebral.

Se trata de Fernando Sebastián Alexis Peña Jouglar, de 43 años, quien es asistido en la terapia intensiva del hospital Municipal.

"Entró a la guardia en paro cardiorrespiratorio, se hicieron maniobras de RCP, hasta que se obtuvo circulación, pero entró con diagnóstico clínico de muerte cerebral", confirmó la vocera del centro asistencial de la comuna.

González Prieto dijo que se mantiene "con asistencia ventilatoria mecánica, con traumatismos de cráneo y facial gravísimos. El pronóstico es ominoso y la evolución del paciente va a ser mala, no hay posibilidades de recuperar porque ingresó con diagnóstico clínico de muerte cerebral".

El acompañante del motociclista, Daniel Víctor Ricardo González (31), fue derivado al Penna, también con un traumatismo de cráneo severo.

"González también se encuentra sumamente grave por severos traumamismos de craneo facial y torácico. El pronóstico es malo", dijo una fuente del hospital provincial.

Los dos hombres viajaban en una moto Honda Twister que embistió, por razones desconocidas, a un utilitario Renault Kangoo que se encontraba estacionada en el lugar.