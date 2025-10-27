Euforia bursátil: las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta un 50% y lo bonos crecen 24%

El mercado reaccionó con euforia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: los bonos alcanzan hasta un 24% y las acciones argentinas que operan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas de más de 50% en la apertura de los mercados.

El dólar oficial cerró por su a $1460 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo, $55 menos que el cierre del viernes.

“Las acciones y los bonos suben, el riesgo país cae hoy a 680 puntos. Efectivamente, se ha disipado fuertemente el riesgo de la vuelta del populismo”, remarcó el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva.

Tras la apertura de los mercados, las compañías que lideraron las subas son: Banco Supervielle (47%), BBVA (41,1%), Grupo Galicia (40%) y Banco Macro (38,1%).

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganan hasta 24% tras las elecciones y a la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno.

El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos, aunque se espera una actualización por parte de JP Morgan.