Caso Strzyzowski: comienza hoy el juicio tras conformarse el jurado popular

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada en junio de 2023, comienza hoy en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, tras la conformación del jurado popular que definirá la culpabilidad o inocencia del Clan Sena y de los presuntos encubridores.

Luego de tres jornadas intensas de selección, se confirmó que el jurado estará integrado por 12 miembros titulares —seis hombres y seis mujeres— y ocho suplentes.

Este viernes se inicia el debate oral con las instrucciones iniciales, los alegatos de apertura y la declaración de cuatro testigos ante el tribunal, según informaron allegados al caso.

Las audiencias se extenderán hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17 horas, en la sede judicial ubicada en Juan B. Justo 42, Resistencia.

César Sena, expareja de la víctima, enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado, acusado como autor del femicidio. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, llegan al debate como partícipes necesarios del crimen.

En tanto, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González serán juzgados por encubrimiento agravado. (NA)