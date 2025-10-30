Una mujer murió luego de ser olvidada en una isla durante una excursión

Una pasajera australiana de 80 años, Suzanne Rees, fue noticia mundial tras ser olvidada durante una excursión del crucero Coral Adventurer en una isla remota del norte de Queensland, Australia.

La empresa informó su desaparición recién cinco horas después, lo que desató la preocupación de su familia, que luego se enteró cómo se dio el trágico suceso gracias a información aportada por la familia. Un día después fue hallada sin vida.

Resulta que ese día, el calor era intenso y Suzanne comenzó a sentirse mal mientras ascendía una colina. Le sugirieron regresar por su cuenta, pero el grupo continuó y el barco zarpó sin notar su ausencia.

Solo cuando no se presentó a la cena advirtieron que faltaba. Para entonces, ya había anochecido, y la búsqueda comenzó con gran demora. Testigos como Traci Ayris señalaron que la tripulación sí realizó controles para los pasajeros que hacían snorkel, pero no para quienes permanecieron en tierra.

El crucero regresó a la isla y envió a siete tripulantes en una embarcación menor para explorar la zona con linternas. Sin embargo, al día siguiente un helicóptero de Nautilus Aviation halló su cuerpo.

Su hija, Katherine Rees, habló con los medios internacionales y exigió que se esclarezcan las circunstancias del hecho. “Parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Mi mamá murió sola, sin nadie a su lado”, lamentó quien la describió como “una mujer sana, activa y amante del senderismo”.

Suzanne Rees, la víctima del olvido fatal

El viaje formaba parte de un recorrido de 60 días alrededor de Australia, valuado en más de 50.000 dólares, e incluía la caminata “desafiante” en Lizard Island donde ocurrió el hecho.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) inició una investigación para establecer si hubo negligencias en el control de pasajeros y fallas en los protocolos de embarque. (con información de canal26.com)