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El presidente de Cuba confirmó que retomó conversaciones con EE.UU. para acercar posiciones

Miguel Díaz-Canel señaló que están en una fase de acuerdos con representantes del gobierno de Donald Trump y denunció que “hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible”.

Foto: TN

En conferencia de prensa, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios cubanos conversaron con el Gobierno de Estados Unidos.

“Hemos estado en situaciones tensas y aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo”, señaló el primer mandatario en una reunión con miembros del Partido Comunista y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros.

La isla atraviesa una histórica crisis económica, agravada por el bloqueo petrolero que impuso Estados Unidos. Actualmente, más del 70% de Cuba tiene problemas de electricidad.

Hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible a nuestro país y que estamos trabajando en condiciones muy adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, destacó el mandatario.

“Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, indicó y dijo que pretenden “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación”.

Según Díaz-Canel, las conversaciones fueron facilitadas por “factores internacionales” aunque no dio más precisiones al respecto.

El presidente de Cuba informó que durante esos intercambios, La Habana expresó su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”. (TN)

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