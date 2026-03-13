Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

Guerra en Medio Oriente.

El precio del barril de petróleo sigue a un paso de quebrar los US$100 dólares

La tensión en los mercados no cede debido al recrudecimiento del conflicto.

Esta semana los combustibles aumentaron 6 % en la Argentina

El precio del barril de petróleo se mantiene al borde de volver a superar los US$100, en un contexto marcado por la persistencia de las acciones bélicas en Medio Oriente.

Las bajas circunstanciales registradas a comienzos de la semana se diluyeron en las últimas horas y, por ahora, no aparecen señales claras de un cambio de tendencia.

La permanencia del crudo Brent en estos niveles vuelve a presionar a las petroleras locales y no se descarta que haya nuevos ajustes en los surtidores.

En la Argentina, los combustibles ya registraron esta semana un aumento del 6 %, impulsado por la suba del petróleo, que pasó de los US$60 a los valores actuales en apenas tres semanas. (NA)

