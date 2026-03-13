Estados Unidos comunicó la pérdida de un avión en Irak y desplegó un operativo de rescate

El ejército de Estados Unidos informó que perdió un avión militar de reabastecimiento en vuelo que se estrelló en el oeste de Irak, en un incidente ocurrido durante operaciones que tuvieron lugar en la región.

El hecho involucró a dos aeronaves, de las cuales una se precipitó a tierra mientras que la otra logró aterrizar sin inconvenientes, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

De acuerdo con el comunicado oficial, el episodio ocurrió en “espacio aéreo amigo” y no fue producto de fuego enemigo ni de un ataque de fuerzas aliadas. Tras el accidente, las autoridades militares desplegaron equipos de búsqueda y rescate para localizar a los tripulantes de la aeronave siniestrada.

El avión involucrado es un KC-135 Stratotanker, un modelo utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense para reabastecer de combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, una función clave en operaciones militares prolongadas.

El incidente ocurrió en medio de las operaciones militares que el país norteamericano lleva adelante en la región como parte de su campaña contra Irán y grupos aliados, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

Por el momento, el Pentágono no confirmó si hubo víctimas ni el estado de la tripulación, mientras que las autoridades indicaron que brindarán más detalles a medida que avance la investigación sobre las causas del accidente. (NA)