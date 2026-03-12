Ante la crisis económica por el combustible, EE.UU. autorizó la compra de petróleo ruso varado en el mar

El gobierno de Estados Unidos autorizó temporalmente a otros países a comprar petróleo ruso que quedó varado en el mar, en un intento por aumentar la oferta mundial y estabilizar los mercados energéticos tras la escalada del conflicto con Irán.

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó que el presidente Donald Trump decidió permitir esas transacciones como una medida excepcional para aliviar la presión sobre los precios del crudo.

“Trump está tomando medidas decisivas para promover la estabilidad en los mercados globales de energía y mantener bajos los precios mientras abordamos la amenaza e inestabilidad que representa el régimen iraní”, escribió Bessent en la red social X.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la licencia emitida permite la compra de cargamentos de petróleo y productos derivados de Rusia que hayan sido cargados en buques antes de las 00:01 del 12 de marzo.

La autorización estará vigente hasta el 11 de abril y busca liberar cargamentos que permanecían detenidos en el mar en medio de restricciones comerciales y tensiones geopolíticas.

La medida se produce tras el alza de los precios del petróleo generada por la guerra en Medio Oriente, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las amenazas sobre rutas energéticas clave como el estrecho de Ormuz. La Unión Europea afirmó anteriormente que se opone a eliminar las sanciones al petróleo ruso impuestas por la guerra en Ucrania.