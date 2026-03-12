Irán dijo que autorizó que buques de ciertos países transiten por el estrecho de Ormuz

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mayid Tajt Ravanchi, dijo en una entrevista con AFP que Teherán autorizó este jueves a buques de ciertos países a transitar por el estrecho de Ormuz, que había permanecido en gran parte bloqueado durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

El funcionario explicó que la decisión responde a solicitudes específicas de naciones que no participan en la agresión, aunque aclaró que aquellos países que respaldaron los ataques contra Irán no recibirán paso seguro.

Ravanchi negó que Teherán haya colocado minas en la vía marítima, punto estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

También remarcó que tras la guerra inicial de 12 días en junio de 2025, Israel y Estados Unidos retomaron ataques en febrero de este año, asesinando al líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei, y desencadenando un conflicto regional. “Estamos actuando en defensa propia y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario”, afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Irán subrayó que todos los activos estadounidenses serían considerados legítimos objetivos en caso de agresión. (con información de TN)