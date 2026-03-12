El petróleo se recalienta: el Brent vuelve a rozar los u$s100 ante nuevos ataques

La suba del petróleo se da pese a que EE. UU. anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica

El precio del petróleo vuelve a escalar este jueves en los mercados internacionales en medio de la guerra en Medio Oriente.

Durante la noche, el crudo europeo Brent llegó incluso a superar los u$s100 y luego recortó parcialmente el avance para ubicarse en un preocupante nivel cercano a los u$s97.

Esta mañana, el petróleo Brent opera con avance un 5 % hasta los u$s96,60 por barril, mientras que el WTI de EEUU sube 4,6 % hasta los u$s91,30.

La suba se produce incluso a pesar de que Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, en un intento por estabilizar la oferta global de crudo.

La decisión forma parte de un esfuerzo coordinado entre los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que resolvieron liberar en conjunto hasta 400 millones de barriles para compensar posibles interrupciones en el suministro global, particularmente ante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

La nueva escalada del petróleo se produjo después de que Omán evacuara todas las embarcaciones de su terminal de exportación petrolera clave y dos buques cisterna fueran atacados en aguas iraquíes. Se trata de dos hechos que resaltan los riesgos para los activos energéticos en todo Medio Oriente, incrementa las preocupaciones sobre el suministro global y eclipsa el anuncio de liberación de reservas.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que el presidente Donald Trump autorizó la liberación de los barriles a partir de la próxima semana. Según explicó, el proceso de descarga se realizará de forma gradual y se extenderá durante aproximadamente 120 días.

El volumen anunciado representa una porción significativa de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) estadounidense, que actualmente cuenta con unos 415 millones de barriles almacenados.

De acuerdo con Wright, el plan contempla además la reposición de aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, con el objetivo de recomponer parte del stock liberado. El funcionario aseguró que esta operación no implicará costos adicionales para los contribuyentes.

Sin embargo, el anuncio no logró calmar a los mercados energéticos, que continúan reflejando la preocupación de los inversores por el impacto que podría tener la guerra en Medio Oriente sobre el suministro global de crudo.

"Lo único que realmente va a hacer que los precios del petróleo vuelvan a bajar es si realmente vemos reabrirse el estrecho de Ormuz", dijo Neil Beveridge, director de investigación de Sanford C. Besnrstein & Co. en diálogo con Bloomberg TV. Los flujos de las reservas estratégicas "no son nada comparado con los 20 millones de barriles" diarios que se ven afectados por el cierre de Ormuz.

Irán advierte que el petróleo podría escalar hasta los u$s200

Irán advirtió que el precio internacional del petróleo no podrá reducirse mediante "medidas artificiales", luego de que la Agencia Internacional de Energía decidiera liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para intentar estabilizar el mercado global.

La advertencia fue realizada por Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, organismo encargado de coordinar las operaciones entre el Ejército regular iraní y la Guardia Revolucionaria.

Según afirmó el funcionario, la cotización del crudo podría escalar hasta los u$s200 por barril si continúa deteriorándose la seguridad en la región.

"Con la expansión de la guerra, pueden esperar un barril de petróleo de u$s200. El precio del petróleo depende de la seguridad regional y ustedes son la fuente de esa inseguridad", señaló Zolfagari en un video difundido por la agencia estatal Tasnim, en referencia al conflicto con Estados Unidos e Israel.

Además, el portavoz advirtió que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Washington, Tel Aviv o sus aliados, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. Ese corredor marítimo es una de las principales rutas para el transporte de crudo del mundo. (Ámbito)