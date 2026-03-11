El petróleo vuelve a subir, mientras el mercado sigue con incertidumbre la guerra

Los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles, mientras los principales mercados bursátiles de Europa y Asia operaron con pérdidas, en un escenario dominado por la incertidumbre que genera la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La tensión geopolítica continúa condicionando a los inversores. "Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever", señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Markets.

En el mercado energético, el crudo registró fuertes avances. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, sube 2,26 % a u$s85. Por su parte, el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, avanza 2,14 % a u$s89,81.

En paralelo, los mercados bursátiles europeos iniciaron la jornada con bajas generalizadas. París cae 0,58 %, Fráncfort retrocedía 1,15 % y Londres perdía 0,73 %. En la periferia, Madrid descendía 0,71 % y Milán cedía 0,75 %. En Asia también predominó la cautela. Hong Kong bajó 0,2 % y Shanghái retrocedió 0,3 %, mientras que Tokio logró desmarcarse de la tendencia negativa y cerró con una suba de 1,4 %.

Los mercados se mantienen atentos a la evolución de la guerra en la región, desencadenada el 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias de Teherán contra distintos países de Medio Oriente.

Proponen liberar reservas de petróleo para frenar la suba del crudo

Ante la escalada de los precios energéticos, la Agencia Internacional de Energía (AIE) evalúa realizar la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia con el objetivo de estabilizar el mercado.

Según informó The Wall Street Journal, la iniciativa fue discutida en una reunión de emergencia realizada el martes entre responsables energéticos de los 32 países miembros del organismo.

De concretarse, la liberación superaría los 182 millones de barriles que los países de la AIE inyectaron al mercado en 2022, cuando los precios del crudo se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania.

Actualmente, el consumo global de petróleo ronda los 100 millones de barriles diarios. Los países miembros de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, a lo que se suman unos 600 millones adicionales en reservas industriales.

La decisión final sobre el volumen de petróleo que podría liberarse al mercado se espera para este miércoles, en un intento por contener la volatilidad de los precios energéticos en medio de la crisis geopolítica.

Los tres escenarios que planteó UBS para los precios del petróleo y gas

Las perspectivas para los mercados de petróleo y gas dependen en gran medida de cómo evolucione el conflicto que involucra a Irán, con UBS delineando tres escenarios potenciales que podrían llevar a resultados marcadamente diferentes para los precios de la energía.

Los precios del petróleo y el gas cayeron bruscamente el martes después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijera que la guerra en Irán estaba "muy completa, prácticamente".

Los precios del crudo casi alcanzaron los u$s120 por barril el lunes en medio de temores de que el conflicto pudiera llevar a interrupciones prolongadas en el suministro de energía desde Medio Oriente. Sin embargo, los precios luego cayeron por debajo de u$s90 después de que los comentarios de Trump sugirieran que los combates podrían terminar pronto.

1) El primer escenario, según UBS, asume una rápida desescalada del conflicto para mediados de marzo sin daños a la infraestructura petrolera crítica y con los flujos de transporte a través del Estrecho de Ormuz reanudándose normalmente.

Bajo este resultado, el banco espera que el crudo Brent promedie alrededor de u$s80 por barril en marzo antes de bajar a mediados de los u$s70. Los precios del gas europeo también retrocederían, con el TTF manteniéndose cerca de €50/MWh inicialmente antes de caer hacia los altos €30 en el segundo trimestre.

En este escenario, "las reducciones de inventarios y el petróleo en tránsito pueden ayudar a gestionar el déficit a corto plazo", dijeron los analistas liderados por Henri Patricot, mientras que los mercados de gas podrían depender de los suministros almacenados para compensar la suspensión temporal de algunas exportaciones de GNL de Medio Oriente.

2) Un segundo escenario considera interrupciones en el transporte a través de Ormuz que duran aproximadamente un mes. En ese caso, UBS dijo que tanto los mercados de petróleo como de gas se ajustarían más significativamente a medida que los inventarios disminuyen más rápido y el suministro de los productores del Consejo de Cooperación del Golfo se ve limitado.

"Esperaríamos que los precios del petróleo suban por encima de u$s100/bbl en la segunda mitad de marzo, promediando u$s100/bbl en marzo y u$s78/bbl para el 1T26, antes de bajar a u$s90/bbl en el 2T26 a medida que las interrupciones disminuyan", señalaron los analistas.

Los mercados de gas también se ajustarían, con el TTF potencialmente subiendo hacia €80/MWh para finales de marzo a medida que el suministro de GNL permanece limitado y las reducciones de demanda se vuelven necesarias.

Incluso si las interrupciones eventualmente disminuyen, "la normalización tanto para el petróleo como para el gas podría retrasarse, con el impacto extendiéndose hasta 2027", agregaron los analistas.

3) El escenario más severo asume interrupciones prolongadas que duran más de un mes combinadas con daños a la infraestructura energética importante. En ese caso, UBS ve al Brent promediando alrededor de u$s110 por barril en marzo y potencialmente subiendo hacia u$s150 o más para el segundo trimestre de 2026.

Tales niveles de precios probablemente llevarían a un "nivel notablemente reducido de demanda", dijeron los analistas. Los mercados de gas también se ajustarían bruscamente, con los precios del TTF promediando alrededor de €73/MWh en marzo y subiendo hacia €80/MWh en el segundo trimestre.

El choque de suministro de GNL en ese escenario podría parecerse al impacto de los recortes de gas de Rusia a Europa en 2022, cuando las alternativas eran limitadas y las opciones de cambio de combustible eran escasas, dijeron. (Ámbito)