Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

26.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

26.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

26.6°
Guerra en Medio Oriente.

Irán atacó buques comerciales en el estrecho de Ormuz y apuntó al aeropuerto de Dubai

Había personas heridas en Dubai, donde otros misiles fueron interceptados por la defensa antiaérea.
 

Foto: NA

Irán atacó por lo menos a tres barcos comerciales hoy en el estrecho de Ormuz y apuntó contra el aeropuerto internacional de Dubai, informaron medios internacionales.

Dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales.

Noticias Relacionadas

Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, según comunicó la Oficina de Medios de Dubai.

También, los sistemas de defensa antiaérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU) respondieron a una amenaza de misiles, habían anticipado anteriormente las autoridades, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Dentro de este contexto, las autoridades instalaron a los residentes a permanecer en lugares seguros y a seguir los canales oficiales para recibir advertencias y actualizaciones.

Irán cumplía así con su amenaza de adoptar respuestas “proporcionadas e inmediatas” si Estados Unidos emprendía ataques contra su infraestructura, como lo advirtiera el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
Fútbol.
El país.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE