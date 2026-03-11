Chile: Boric le deseó éxito a Kast y pidió mantener una prensa libre y fiscalizadora

El presidente de Chile, Gabriel Boric brindó su última conferencia ante los medios de comunicación en el Palacio de La Moneda poco antes del relevo presidencial, acto en el cual traspasará la banda presidencial al mandatario electo, José Antonio Kast.

Duranto su palabra, Boric subrayó que la función de los comunicadores no es la complacencia, sino el escrutinio constante. "La prensa libre es fundamental en una democracia", afirmó, para luego añadir una frase que resonó en el Patio de los Cañones: "Los medios tienen que incomodar al poder, y a mí me incomodaron más de una vez; así que cumplieron bien su labor".

Para el mandatario, esta relación tensa pero necesaria es lo que garantiza la transparencia: "El mandato que ustedes nos dan nos obliga a rendir cuentas, y no solo de forma simbólica en junio, sino todos los días".

Además, aseguró sentirse orgulloso del esfuerzo realizado por su administración. Al cerrar su intervención, deseó éxito a la gestión entrante de Kast "por el bien de Chile" y adelantó que, una vez deje la banda presidencial, continuará su labor desde la militancia y la dignidad que confiere el cargo de exjefe de Estado.

"Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles", sentenció antes de retirarse a su despacho por última vez. (NA)