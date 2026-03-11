Cayeron dos drones cerca de aeropuerto de Dubái: cuatro heridos

Dos drones cayeron en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), dejando cuatro personas heridas, informaron hoy miércoles las autoridades.

Según un comunicado de la Oficina de Información de Dubái, el incidente provocó lesiones de menor consideración a dos ciudadanos ghaneses y uno de Bangladesh, mientras que una persona con nacionalidad india resultó moderadamente herida.

En estos momentos, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Dubái está funcionando con normalidad, añadió la misma fuente, según un informe de Xinhua.