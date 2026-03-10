Ataque a Israel: represalia de la Guardia Revolucionaria de Irán

Irán lanzó una nueva oleada de misiles y drones en el marco de la escalada militar en Medio Oriente, mientras amplía sus ataques contra objetivos en la región, incluidas bases estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció el inicio de la 37ª ola de ofensivas con misiles y vehículos aéreos no tripulados. Según reportes preliminares citados por medios internacionales, algunos de esos proyectiles habrían impactado en la zona de Tel Aviv, mientras sistemas de defensa en Arabia Saudita intentaban interceptar ataques entrantes.

Más temprano, el Ejército de Estados Unidos había anunciado que destruyó 16 embarcaciones iraníes presuntamente utilizadas para colocar minas cerca del estratégico Estrecho de Ormuz, en medio de la escalada militar en Medio Oriente y los temores por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos informó en una publicación en la red social X que las fuerzas estadounidenses atacaron múltiples embarcaciones navales iraníes el 10 de marzo, entre ellas "16 buques minadores". El mensaje fue acompañado por videos que muestran barcos siendo alcanzados por proyectiles y explotando.

Por otro lado, el Ejército de Israel también había hecho el anunció que lanzó una nueva ola de bombardeos contra infraestructura del movimiento chiíta Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, en el Líbano.

Según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes, los ataques se produjeron después de que el martes reiterara su advertencia a los residentes para evacuar la zona conocida como Dahiyeh, considerada uno de los principales bastiones del grupo armado libanés.(TN)