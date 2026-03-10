EE.UU. destruyó embarcaciones iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos anunció este martes que destruyó 16 embarcaciones iraníes presuntamente utilizadas para colocar minas cerca del estratégico Estrecho de Ormuz, en medio de la escalada militar en Medio Oriente y los temores por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos informó en una publicación en la red social X que las fuerzas estadounidenses atacaron múltiples embarcaciones navales iraníes el 10 de marzo, entre ellas "16 buques minadores". El mensaje fue acompañado por videos que muestran barcos siendo alcanzados por proyectiles y explotando.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la destrucción de diez de estas embarcaciones y lanzó una advertencia a Irán sobre las consecuencias de colocar explosivos en el estrecho, por donde transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, advirtió el mandatario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Trump agregó que Washington está dispuesto a emplear el mismo tipo de misiles utilizados contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico para destruir cualquier barco que intente minar la zona. Las tensiones aumentaron luego de reportes difundidos por la cadena CNN que señalaban que Irán estaría desplegando minas navales en el paso marítimo. (con información de TN)